Київ забезпечено електроенергією на 30%: чотири години світло буде, а вісім - не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Гендиректор компанії ДПЕК Олександр Фоменко повідомив, що Київ забезпечено електроенергією лише на 30%. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
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"... 4 години буде світло, а вісім годин не буде", - зазначив Фоменко.
Він також додав, якщо темпи відновлення не змінюватимуться, то столиця увійде до графіків планових відключень до понеділка, 28 листопада.
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Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.