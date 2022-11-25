Київ забезпечено електроенергією на 30%: чотири години світло буде, а вісім - не буде

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"... 4 години буде світло, а вісім годин не буде", - зазначив Фоменко.

Він також додав, якщо темпи відновлення не змінюватимуться, то столиця увійде до графіків планових відключень до понеділка, 28 листопада.

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Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.