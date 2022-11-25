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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26853 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Київ забезпечено електроенергією на 30%: чотири години світло буде, а вісім - не буде

Київ забезпечено електроенергією на 30%: чотири години світло буде, а вісім - не буде

Київ • УНН

 • 1871078 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Гендиректор компанії ДПЕК Олександр Фоменко повідомив, що Київ забезпечено електроенергією лише на 30%. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

"... 4 години буде світло, а вісім годин не буде", - зазначив Фоменко.

Він також додав, якщо темпи відновлення не змінюватимуться, то столиця увійде до графіків планових відключень до понеділка, 28 листопада.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Усі чотири діючі АЕС України знову мають доступ до національної мережі - МАГАТЕ

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Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.

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