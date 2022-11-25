Киев обеспечен электроэнергией на 30%: четыре часа свет будет, а восемь – не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Гендиректор компании ДТЭК Александр Фоменко сообщил, что Киев обеспечен электроэнергией только на 30%. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.
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"...4 часа будет светло, а восемь часов не будет", - отметил Фоменко.
Он также добавил, что если темпы восстановления не будут меняться, то столица войдет в графики плановых отключений до понедельника, 28 ноября.
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После ракетных ударов 23 ноября на вечер 24 ноября потребность в электроэнергии по стране была покрыта лишь на 50%.