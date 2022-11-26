Киев завтра может выйти на плановые графики отключения света - Кличко

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"Я убежден, что в следующие дни, я надеюсь, завтра мы сможем выйти уже к плановым графикам отключения", - подчеркнул Кличко.

Детали

По словам мэра столицы, городские власти делают "все, что возможно, для того, чтобы вернуть сервисы для киевлян, для того, чтобы тепло, вода, электроснабжение были в каждом доме".

"Почти все дома города Киева с теплоснабжением, 95% с теплоснабжением,.. в ближайшее время, я убежден в том, что уже эта цифра будет полной. Сейчас 25% жителей Киева находится без электроснабжения, это дефицит. (...) Вода есть во всем городе", - отметил он.

"То есть ситуация уже гораздо лучше", - заметил Кличко.

Дополнение

К утру 26 ноября в Киеве без электроэнергии, с аварийными отключениями были 130 тыс. человек. Продолжается запуск теплоснабжения, мобильная связь почти возобновлена.