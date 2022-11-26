Киев завтра может выйти на плановые графики отключения света - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Киев может выйти на плановые графики отключения электроэнергии уже завтра, заявил мэр Киева Виталий Кличко в субботу, 26 ноября, в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.
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"Я убежден, что в следующие дни, я надеюсь, завтра мы сможем выйти уже к плановым графикам отключения", - подчеркнул Кличко.
Детали
По словам мэра столицы, городские власти делают "все, что возможно, для того, чтобы вернуть сервисы для киевлян, для того, чтобы тепло, вода, электроснабжение были в каждом доме".
"Почти все дома города Киева с теплоснабжением, 95% с теплоснабжением,.. в ближайшее время, я убежден в том, что уже эта цифра будет полной. Сейчас 25% жителей Киева находится без электроснабжения, это дефицит. (...) Вода есть во всем городе", - отметил он.
"То есть ситуация уже гораздо лучше", - заметил Кличко.
Дополнение
К утру 26 ноября в Киеве без электроэнергии, с аварийными отключениями были 130 тыс. человек. Продолжается запуск теплоснабжения, мобильная связь почти возобновлена.