В Киеве почти полностью восстановили свет, воду, тепло и связь – КГВА

Детали



"В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии", – говорится в сообщении.

Как отметили, на утро 27 ноября большинство жителей Киева не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.

"Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии. В масштабе столицы водоснабжения, теплоснабжения, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации", – добавили в КГВА.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 27 ноября столица может вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии.