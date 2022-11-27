В Киеве почти полностью восстановили свет, воду, тепло и связь – КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве почти полностью восстановили электропитание, связь, водо- и теплоснабжение. Ремонт электросетей на завершающей стадии. Об этом в Telegram сообщила Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Детали
"В столице практически полностью восстановлено электропитание, вода, тепло, связь. Ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии", – говорится в сообщении.
Как отметили, на утро 27 ноября большинство жителей Киева не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений.
"Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии. В масштабе столицы водоснабжения, теплоснабжения, связь – все работает в штатном режиме. Вероятны только локальные аварийные ситуации", – добавили в КГВА.
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 27 ноября столица может вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии.