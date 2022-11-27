Дефіцит в енергосистемі України знизився до 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Станом на сьогоднішній ранок дефіцит потужності в енергосистемі України становить 20%. Про це в Telegram повідомило Укренерго, передає УНН.
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"Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів", – ідеться у повідомленні.
Зазначили, що за таких умов фахівці можуть рівномірно чергувати обмеження електропостачання.
"Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%", – додали в Укренерго.
Нагадаємо
26 листопада дефіцит потужності в енергосистемі України скоротився до 25%.
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