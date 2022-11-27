Дефицит в энергосистеме Украины снизился до 20%

Детали

"По состоянию на 11:00 производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, которое постепенно растет из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей", – говорится в сообщении.

Отметили, что в таких условиях специалисты могут равномерно чередовать ограничение электроснабжения.

"Режим ограничения потребления продолжает действовать из-за дефицита мощности, который сейчас составляет около 20%", – добавили в Укрэнерго.



Напомним

26 ноября дефицит мощности в энергосистеме Украины сократился до 25%.

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью BBC сообщила, что, по данным социального исследования, более 90% украинцев готовы два-три года терпеть отсутствие света и тепла, если будут видеть перспективу членства Украины в ЕС.