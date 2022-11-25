Понад 90% українців готові терпіти без світла та тепла 2-3 роки – Зеленська

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«…у нас було стільки випробувань за ці місяці, стільки страшних випробувань, стільки жертв ми бачили, стільки руйнувань, що чесно кажучи, блекаут - це не найстрашніше, що може з нами статися. Ми стаємо винахідливими, ми намагаємося зробити всі справи, які важливо зробити зі світлом. Тоді, коли є світло, не відкладаємо на потім нічого», - сказала Зеленська.

Перша леді поділитися своїми враженнями.

«Нещодавно, буквально минулого тижня закінчилося соціальне дослідження, українців запитали, скільки вони ще готові терпіти у таких умовах, без світла, без тепла. І українці, у більшості, понад 90% опитаних, відповіли, що вони готові це терпіти два, три роки, якщо вони бачать перспективу нашого членства в ЄС. Вони хочуть бути в цій європейській родині на рівних. Ми знаємо заради чого - заради перемоги, заради почуття гідності, заради того, що нас чекає ця демократична родина і ми хочемо бути в ній нарівні з іншими», - розповіла Зеленська.

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Вона зазначила, що українці готові це терпіти.

«Ми оптимістично дивимося на ці речі», - додала Зеленська.

Окрім того, перша леді України зазначила, що в країні всі сподіваються, що два-три роки непотрібно буде терпіти.

«Я думаю, що ми всі сподіваємося, що цього не буде. Ми всі дуже сподіваємося на те, що все закінчиться. Знаєте, легко бігти марафон, коли ти знаєш скільки кілометрів. Ми, на жаль, не знаємо, скільки кілометрів, ми маємо розраховувати свої сили. Це складно. Часом буває дуже складно, але потім знаходяться якісь нові емоції, що допомагають нам втриматися», - сказала Зеленська.

Доповнення

В Укренерго 25 листопада повідомили, що найскладніший етап після масованої атаки рф 23 листопада енергосистема вже пройшла. Усі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.

Усі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і очікується, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки, вказали в Укренерго.