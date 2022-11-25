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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26891 перегляди

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Коли знову з'являться графіки відключення світла - відповіли в Укренерго

Коли знову з'являться графіки відключення світла - відповіли в Укренерго

Київ • УНН

 • 1343286 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. За один-два дні, як очікується, замість аварійних знову з'являться графіки відключення електроенергії, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - зазначив Кудрицький.

Доповнення

Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.

Українські Національні Новини

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