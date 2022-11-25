Коли знову з'являться графіки відключення світла - відповіли в Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. За один-два дні, як очікується, замість аварійних знову з'являться графіки відключення електроенергії, повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"Всі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і ми очікуємо, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки", - зазначив Кудрицький.
Доповнення
Після ракетних ударів 23 листопада на вечір 24 листопада потребу в електроенергії по країні було покрито лише на 50%.