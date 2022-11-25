Когда снова появятся графики отключения света - ответили в Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. За один-два дня, как ожидается, вместо аварийных снова появятся графики отключения электроэнергии, сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики", – отметил Кудрицкий.
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После ракетных ударов 23 ноября на вечер 24 ноября потребность в электроэнергии по стране была покрыта лишь на 50%.