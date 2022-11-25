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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Жодного цілковитого блекауту немає - Подоляк

Жодного цілковитого блекауту немає - Подоляк

Київ • УНН

 • 987823 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Внаслідок російських обстрілів було розірвано енергетичну систему. Її поновили протягом 24 годин. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Немає жодного цілковитого блекауту. Була розірвана енергетична система, вона ж об'єднана в нас. (...) Протягом 24 годин її з'єднали, відновили генерацію та розподіл", - зазначив Подоляк.

Деталі

Він вказав, що Україна у будь-якому разі проводитиме ремонти, а не кричатиме, що "все пропало". Також свою допомогу у відновленні та придбанні додаткових частин для енергосистеми України запропонували країни ЄС.

Доповнення

В Укренерго 25 листопада повідомили, що найскладніший етап після масованої атаки рф 23 листопада енергосистема вже пройшла. Усі області заживлені, енергосистема знову з’єднана з енергосистемою Євросоюзу.

Усі три атомні станції, що розташовані на неокупованій території, працюють. Через 1-2 дня вони вийдуть на свою нормальну планову потужність, і очікується, що можна вже буде перевести наших споживачів замість аварійних на планові графіки, вказали в Укренерго.

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