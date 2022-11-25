Более 90% украинцев готовы терпеть без света и тепла 2-3 года – Зеленская

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«…у нас было столько испытаний за эти месяцы, столько страшных испытаний, столько жертв мы видели, столько разрушений, что честно говоря, блекаут – это не самое страшное, что может с нами произойти. Мы становимся изобретательными, мы стараемся сделать все дела, которые важно сделать со светом. Тогда, когда есть свет, не откладываем на потом ничего», - сказала Зеленская.

Первая леди поделиться своими впечатлениями.

«Недавно, буквально на прошлой неделе закончилось социальное исследование, украинцев спросили, сколько они еще готовы терпеть в таких условиях, без света, без тепла. И украинцы, в большинстве своем, более 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных. Мы знаем ради чего – ради победы, ради чувства достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья и мы хотим быть в ней наравне с другими», – рассказала Зеленская.

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Она отметила, что украинцы готовы это терпеть.

«Мы оптимистично смотрим на эти вещи», - добавила Зеленская.

Кроме того, первая леди Украины отметила, что в стране все надеются, что два-три года не нужно будет терпеть.

«Я думаю, что мы все надеемся, что этого не будет. Мы все очень надеемся, что все закончится. Знаете, легко бежать марафон, когда ты знаешь, сколько километров. Мы, к сожалению, не знаем, сколько километров, мы должны рассчитывать свои силы. Это сложно. Порой бывает очень сложно, но потом находятся какие-то новые эмоции, помогающие нам удержаться», - сказала Зеленская.

Дополнение

В Укрэнерго 25 ноября сообщили, что самый сложный этап после массированной атаки рф 23 ноября энергосистема уже прошла. Все области запитаны, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность и ожидается, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики, указали в Укрэнерго.