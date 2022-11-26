Дефіцит потужності в енергосистемі скоротився до 25%, відключення світла тривають

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"Енергетики продовжують відновлювати енергосистему. Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання", - повідомили в Укренерго.

Деталі

В Укренерго вказали, що більше не зазначають, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго. «Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області», - розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

При цьому українців, у будинки яких повернулось світло, закликали економити, щоб допомогти швидше повернути його іншим.

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.