Дефицит мощности в энергосистеме сократился до 25%, отключения света продолжаются

Цитата

"Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему. По состоянию на 11:00 введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, потому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления", - сообщили в Укрэнерго.

Детали

В Укрэнерго указали, что больше не указывают, какие именно виды отключений, аварийные или плановые, будут применены: это решают облэнерго. «Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области», - рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.

При этом украинцев, в дома которых вернулся свет, призвали экономить, чтобы помочь быстрее вернуть его другим.

Дополнение

23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.