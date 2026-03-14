Беспилотники атаковали военную базу в Кувейте, трое военных ранены
Киев • УНН
Два дрона атаковали авиабазу Ахмед Аль-Джабер, ранив трех солдат. ПВО перехватила три аппарата, а два других упали за пределами опасной зоны.
Трое военнослужащих кувейтской армии получили незначительные ранения в результате удара двух беспилотников по авиабазе Ахмед Аль-Джабер в субботу. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства обороны, передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Система ПВО Кувейта перехватила еще три беспилотника, а два беспилотника упали за пределами так называемой "зоны угрозы" и не представляли опасности.
В начале войны три американских истребителя были по ошибке сбиты огнем кувейтских войск во время иранской атаки. В Кувейте также погибли шесть американских солдат в результате удара беспилотника по командному центру.
