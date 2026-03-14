Безпілотники атакували військову базу в Кувейті, троє військових поранені
Київ • УНН
Два дрони атакували авіабазу Ахмед Аль-Джабер, поранивши трьох солдатів. ППО перехопила три апарати, а два інших впали за межами небезпечної зони.
Троє військовослужбовців кувейтської армії отримали незначні поранення внаслідок удару двох безпілотників по авіабазі Ахмед Аль-Джабер у суботу. Про це йдеться у заяві представника Міністерства оборони, передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Система ППО Кувейту перехопила ще три безпілотники, а два безпілотники впали за межами так званої "зони загрози" і не становили небезпеки.
На початку війни три американські винищувачі були помилково збиті вогнем кувейтських військ під час іранської атаки. У Кувейті також загинули шість американських солдатів внаслідок удару безпілотника по командному центру.
