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Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Киев • УНН

 • 48788 просмотра

14 марта беспилотник атаковал военный полигон в мулино, нижегородская область. Там находится 333-й Центр боевой подготовки, построенный при участии немецкой Rheinmetall.

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта на территории российского военного полигона в Нижегородской области произошла атака беспилотника.

Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, согласно кадрам от очевидцев, беспилотник атаковал территорию военного полигона и воинской части в Мулино Нижегородской области днем 14 марта.

Информации о пострадавших пока нет.

Днем Росавиация сообщила, что Нижегородский аэропорт Стригино временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Власти атаку не подтверждали.

Справка

Согласно открытым данным, в Мулино Гижегородской области расположен 333-й Центр боевой подготовки Ленинградского военного округа.

Сначала его строили еще до санкций 2014 года с участием немецкой Rheinmetall Defence Electronics, именно они создали все планирование проекта.

Центр объединяет традиционные полигоны с современными компьютерными технологиями: комплексные тренажеры воспроизводят поле боя в 3D, а физическая среда включает макеты городов и поселков для тактических учений.

Полигон площадью 34×27 км оснащен танкодромами, вододромами и различными тренировочными зонами. Пропускная способность Центра - до 3 бригад в год, с возможностью обучения 700 военнослужащих одновременно и подготовки 30 тысяч человек ежегодно.

Напомним 

11 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 11 беспилотников в Раменском городском округе, которые летели на столицу России.

Алина Волянская

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