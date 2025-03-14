Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки
Киев • УНН
14 марта беспилотник атаковал военный полигон в мулино, нижегородская область. Там находится 333-й Центр боевой подготовки, построенный при участии немецкой Rheinmetall.
14 марта на территории российского военного полигона в Нижегородской области произошла атака беспилотника.
Об этом сообщает ASTRA, пишет УНН.
Детали
Как сообщает СМИ, согласно кадрам от очевидцев, беспилотник атаковал территорию военного полигона и воинской части в Мулино Нижегородской области днем 14 марта.
Информации о пострадавших пока нет.
Днем Росавиация сообщила, что Нижегородский аэропорт Стригино временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Власти атаку не подтверждали.
Справка
Согласно открытым данным, в Мулино Гижегородской области расположен 333-й Центр боевой подготовки Ленинградского военного округа.
Сначала его строили еще до санкций 2014 года с участием немецкой Rheinmetall Defence Electronics, именно они создали все планирование проекта.
Центр объединяет традиционные полигоны с современными компьютерными технологиями: комплексные тренажеры воспроизводят поле боя в 3D, а физическая среда включает макеты городов и поселков для тактических учений.
Полигон площадью 34×27 км оснащен танкодромами, вододромами и различными тренировочными зонами. Пропускная способность Центра - до 3 бригад в год, с возможностью обучения 700 военнослужащих одновременно и подготовки 30 тысяч человек ежегодно.
Напомним
11 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили 11 беспилотников в Раменском городском округе, которые летели на столицу России.