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Безпілотник атакував військовий полігон у росії: відео моменту атаки

Київ • УНН

 • 48798 перегляди

14 березня безпілотник атакував військовий полігон у муліно, нижегородська область. Там знаходиться 333-й Центр бойової підготовки, збудований за участі німецької Rheinmetall.

Безпілотник атакував військовий полігон у росії: відео моменту атаки

14 березня на території російського військового полігону в нижегородській області відбулася атака безпілотника.

Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє ЗМІ, згідно з кадрами від очевидців, безпілотник атакував територію військового полігону і військової частини в  муліно нижегородської області вдень 14 березня. 

Інформації про постраждалих наразі немає.

Вдень росавіація повідомила, що нижегородський аеропорт  стригіно тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси. Влада атаку не підтверджувала. 

Довідково

Згідно з відкритими даними, у муліно гижегородської області розташований 333-й Центр бойової підготовки ленінградського військового округу.

Спочатку його будували ще до санкцій 2014 року за участю німецької Rheinmetall Defence Electronics, саме вони створили все планування проєкту.

Центр поєднує традиційні полігони з сучасними комп'ютерними технологіями: комплексні тренажери відтворюють поле бою в 3D, а фізичне середовище включає макети міст і селищ для тактичних навчань.

Полігон площею 34×27 км оснащений танкодромами, вододромами та різними тренувальними зонами. Пропускна спроможність Центру - до 3 бригад на рік, з можливістю навчання 700 військовослужбовців одночасно і підготовки 30 тисяч осіб щорічно.

Нагадаємо 

11 березня мер москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили 11 безпілотників у Раменському міському окрузі, які летіли на столицю росії. 

Аліна Волянська

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