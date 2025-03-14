Безпілотник атакував військовий полігон у росії: відео моменту атаки

14 березня на території російського військового полігону в нижегородській області відбулася атака безпілотника.

Про це повідомляє ASTRA, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, згідно з кадрами від очевидців, безпілотник атакував територію військового полігону і військової частини в муліно нижегородської області вдень 14 березня.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Вдень росавіація повідомила, що нижегородський аеропорт стригіно тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси. Влада атаку не підтверджувала.

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Згідно з відкритими даними, у муліно гижегородської області розташований 333-й Центр бойової підготовки ленінградського військового округу.

Спочатку його будували ще до санкцій 2014 року за участю німецької Rheinmetall Defence Electronics, саме вони створили все планування проєкту.

Центр поєднує традиційні полігони з сучасними комп'ютерними технологіями: комплексні тренажери відтворюють поле бою в 3D, а фізичне середовище включає макети міст і селищ для тактичних навчань.

Полігон площею 34×27 км оснащений танкодромами, вододромами та різними тренувальними зонами. Пропускна спроможність Центру - до 3 бригад на рік, з можливістю навчання 700 військовослужбовців одночасно і підготовки 30 тисяч осіб щорічно.

Нагадаємо

11 березня мер москви Сергій Собянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили 11 безпілотників у Раменському міському окрузі, які летіли на столицю росії.