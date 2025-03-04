Берлин хочет выделить Киеву еще более 3 миллиардов евро
Киев • УНН
Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддержит немедленное одобрение пакета помощи Украине на 3 млрд евро. Консерваторы и социал-демократы также планируют масштабные инвестиции в оборону страны.
Глава ХДС, партии, победившей на выборах в законодательный орган Германии, и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что поддержит немедленное одобрение пакета помощи Украине в размере трех миллиардов евро, задержанного в парламенте, назвав его "срочным", передает УНН со ссылкой на AFP и Le Monde.
Детали
Мерц заявил во вторник вечером, что в среду он встретится с уходящим канцлером Олафом Шольцем, чтобы принять решение о дополнительной военной помощи Украине.
По словам Мерца, эта дополнительная помощь составит более 3 миллиардов евро. "Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро", - сказал он. Они были запланированы еще в прошлом году, но были заморожены социал-демократическим канцлером Олафом Шольцем.
В то же время немецкие консервативная и социал-демократическая партии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, объявили во вторник, что они хотят сделать беспрецедентные инвестиции в размере нескольких сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угроз выхода из ЕС со стороны США. Что касается вопроса обороны, то обе политические партии потребуют проведения голосования в Бундестаге на следующей неделе, чтобы освободиться от национальных конституционных норм, ограничивающих дефицит государственного бюджета.
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"Учитывая опасности, угрожающие нашей свободе и миру на нашем континенте, девизом нашей обороны должно быть: любой ценой!" - сказал вероятный будущий канцлер Германии. Выражение относится к высказываниям, сделанным в 2012 году тогдашним президентом Европейского центрального банка Марио Драги, которые обозначили стремление денежно-кредитного учреждения защитить евро любой ценой во время долгового кризиса.
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