Берлин хочет выделить Киеву еще более 3 миллиардов евро

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17990 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34799 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68019 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217976 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125250 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393673 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312497 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214148 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244415 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255249 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16780 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12526 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13464 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16297 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13799 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134490 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217976 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393673 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255569 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312497 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4334 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16313 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47173 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72573 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57629 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Берлин хочет выделить Киеву еще более 3 миллиардов евро

Киев • УНН

 • 15463 просмотра

Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц поддержит немедленное одобрение пакета помощи Украине на 3 млрд евро. Консерваторы и социал-демократы также планируют масштабные инвестиции в оборону страны.

Берлин хочет выделить Киеву еще более 3 миллиардов евро

Глава ХДС, партии, победившей на выборах в законодательный орган Германии, и вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц заявил, что поддержит немедленное одобрение пакета помощи Украине в размере трех миллиардов евро, задержанного в парламенте, назвав его "срочным", передает УНН со ссылкой на AFP и Le Monde.

Детали

Мерц заявил во вторник вечером, что в среду он встретится с уходящим канцлером Олафом Шольцем, чтобы принять решение о дополнительной военной помощи Украине.

По словам  Мерца, эта дополнительная помощь составит более 3 миллиардов евро. "Мы предполагаем, что средства будут выделены быстро", - сказал он. Они были запланированы еще в прошлом году, но были заморожены социал-демократическим канцлером Олафом Шольцем.

В то же время немецкие консервативная и социал-демократическая партии, которые ведут переговоры о формировании будущего правительства, объявили во вторник, что они хотят сделать беспрецедентные инвестиции в размере нескольких сотен миллиардов евро для укрепления обороны и экономики страны на фоне угроз выхода из ЕС со стороны США. Что касается вопроса обороны, то обе политические партии потребуют проведения голосования в Бундестаге на следующей неделе, чтобы освободиться от национальных конституционных норм, ограничивающих дефицит государственного бюджета.

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"03.03.2025, 16:06 • 52561 просмотр

"Учитывая опасности, угрожающие нашей свободе и миру на нашем континенте, девизом нашей обороны должно быть: любой ценой!" - сказал вероятный будущий канцлер Германии. Выражение относится к высказываниям, сделанным в 2012 году тогдашним президентом Европейского центрального банка Марио Драги, которые обозначили стремление денежно-кредитного учреждения защитить евро любой ценой во время долгового кризиса.

Зеленский провел переговоры с Мерцом: о чем договорились04.03.2025, 17:37 • 14505 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Фридрих Мерц
Олаф Шольц
Владимир Зеленский
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85