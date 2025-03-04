Берлін хоче виділити Києву ще понад 3 мільярди євро

Голова ХДС, партії, що перемогла на виборах до законодавчого органу Німеччини, і ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив, що підтримує термінове схвалення пакету допомоги Україні в розмірі трьох мільярдів євро, затриманого в парламенті, назвавши його "терміновим", передає УНН з посиланням на AFP та Le Monde.

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Мерц заявив у вівторок ввечері, що в середу він зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем, щоб ухвалити рішення про додаткову військову допомогу Україні.

За словами Мерца, ця додаткова допомога становитиме понад 3 мільярди євро. "Ми припускаємо, що кошти будуть виділені швидко", - сказав він. Вони були заплановані ще минулого року, але були заморожені соціал-демократичним канцлером Олафом Шольцем.

Водночас німецькі консервативна та соціал-демократична партії, які ведуть переговори про формування майбутнього уряду, оголосили у вівторок, що вони хочуть зробити безпрецедентні інвестиції в розмірі кількох сотень мільярдів євро для зміцнення оборони та економіки країни на фоні загроз виходу з ЄС з боку США. Що стосується питання оборони, то обидві політичні партії вимагатимуть проведення голосування в Бундестазі на наступному тижні, щоб звільнитися від національних конституційних норм, що обмежують дефіцит державного бюджету.

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"Враховуючи небезпеки, що загрожують нашій свободі та миру на нашому континенті, девізом нашої оборони повинно бути: будь-якою ціною!" - сказав ймовірний майбутній канцлер Німеччини. Висловлювання стосується слів, сказаних у 2012 році тодішнім президентом Європейського центрального банку Маріо Драгі, які позначили прагнення грошово-кредитної установи захистити євро будь-якою ціною під час боргової кризи.

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