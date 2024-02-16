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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Белый дом: Украине нужны гарантии безопасности, поскольку после войны она будет иметь длинную границу с рф

Белый дом: Украине нужны гарантии безопасности, поскольку после войны она будет иметь длинную границу с рф

Киев  •  УНН

16 февраля 2024, 14:03  •  12644 просмотра

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Представитель Белого дома отметил, что Украина будет нуждаться в надежных гарантиях безопасности после войны, поскольку она будет иметь длинную границу с россией и после окончания войны.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности, поскольку она будет иметь длинную границу с россией и после окончания войны. Об этом он сообщил в интервью польскому изданию Interia, пишет УНН.

Детали

Кирби отметил, что пока продолжаются боевые действия, нельзя думать о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Конечно, верим, что в будущем Украина будет в НАТО. Еще много надо сделать. Нам необходимо подумать, какие гарантии безопасности следует предоставить в рамках оборонного партнерства,

- сказал представитель Белого дома.

Он также подчеркнул, что независимо от сроков и итогов сегодняшней войны Украина будет иметь длинную границу с россией.

Украинцы имеют право этого опасаться. Поэтому все должно быть устроено так, чтобы в долгосрочной перспективе украинцы смогли защититься от этой, возможно, все еще имеющейся угрозы со стороны рф,

- подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что параллельно Украина должна работать над реформами для вступления в НАТО и в Киеве об этом знают.

Напомним

Германия и Украина подписали двустороннее соглашение о безопасности с целью предоставления долгосрочной поддержки Украине в ее защите от российской военной агрессии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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