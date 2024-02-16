Білий дім: Україні потрібні гарантії безпеки, оскільки після війни вона матиме довгий кордон з рф
Київ • УНН
Представник Білого дому зазначив, що Україна потребуватиме надійних гарантій безпеки після війни, оскільки вона матиме довгий кордон з росією і після закінчення війни.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Україні необхідні надійні гарантії безпеки, оскільки вона матиме довгий кордон з росією і після закінчення війни. Про це він повідомив у інтерв'ю польському виданню Interia, пише УНН.
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Кірбі зазначив, що, доки тривають бойові дії, не можна думати про вступ України в Північноатлантичний альянс.
Звичайно, віримо, що в майбутньому Україна буде у НАТО. Ще багато треба зробити. Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки слід надати в межах оборонного партнерства,
Він також підкреслив, що незалежно від термінів та підсумків сьогоднішньої війни Україна матиме довгий кордон з росією.
Українці мають право цього побоюватися. Тому все має бути влаштовано так, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку рф,
Представник Білого дому додав, що паралельно Україна має працювати над реформами для вступу до НАТО й у Києві про це знають.
Нагадаємо
Німеччина та Україна підписали двосторонню угоду про безпеку з метою надання довгострокової підтримки Україні в її захисті від російської військової агресії.