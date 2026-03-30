Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Белый дом ответил Папе Римскому на заявление о тщетности молитв тех, кто ведет войну

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Пресс-секретарь Белого дома назвала уместными молитвы за военных после слов Папы, что Бог не слышит молитв тех, кто ведет войну.

В понедельник Белый дом заявил, что призыв к американскому народу молиться за военнослужащих не является чем-то неправильным после того, как Папа Лев XIV сказал, что Бог не слышит молитв тех, кто ведет войну, передает УНН со ссылкой на CNN.

Мы видели, как президенты, мы видели руководителей военного ведомства и мы видели, как наши войска молились в самые неспокойные времена в истории нашей страны, и я не думаю, что есть что-то неправильное в том, чтобы наши военные руководители или президент призывали американский народ молиться за наших военнослужащих и тех, кто служит нашей стране за рубежом 

- заявила пресс-секретарь Кэролайн Ливитт.

Папа Римский в своей проповеди во время мессы в Вербное воскресенье сказал, что Иисус "отвергает войну" и "не слушает молитвы воюющих, но отвергает их, говоря: "Хотя много молитесь, Я не услышу: ваши руки полны крови"".

Замечания Папы Льва резко контрастировали с высказываниями министра обороны США Пита Хегсета, который цитировал Священное Писание, предполагая, что Бог поддерживает военные действия в Иране.

Ливитт, которая признала Страстную неделю и сказала, что ее команда помолилась перед пресс-конференцией, заявила, что, по ее мнению, американские военнослужащие "ценят молитвы и поддержку главнокомандующего и его кабинета".

Антонина Туманова

