Білий дім відповів Папі Римському на заяву про марність молитов тих, хто веде війну

У понеділок Білий дім заявив, що заклик до американського народу молитися за військовослужбовців не є чимось неправильним після того, як Папа Лев XIV сказав, що Бог не чує молитов тих, хто веде війну, передає УНН із посиланням на CNN.

Ми бачили, як президенти, ми бачили керівників військового відомства і ми бачили, як наші війська молилися в найнеспокійніші часи в історії нашої країни, і я не думаю, що є щось неправильне в тому, щоб наші військові керівники або президент закликали американський народ молитися за наших військовослужбовців і тих, хто служить нашій країні за кордоном - заявила речниця Керолайн Лівіт.

Папа Римський у своїй проповіді під час меси у Вербну неділю сказав, що Ісус "відкидає війну" і "не слухає молитви воюючих, але відкидає їх, кажучи: "Хоча багато молитеся, Я не почую: ваші руки сповнені крові"".

Трамп зацікавлений, аби арабські країни платили за війну проти Ірану - Білий дім

Зауваження Папи Лева різко контрастували з висловлюваннями міністра оборони США Піта Хегсета, який цитував Святе Письмо, припускаючи, що Бог підтримує військові дії в Ірані.

Лівітт, яка визнала Страсний тиждень і сказала, що її команда помолилася перед пресконференцією, заявила, що, на її думку, американські військовослужбовці "цінують молитви та підтримку головнокомандувача та його кабінету".

Трамп погрожує "повністю" знищити енергетичні ресурси Ірану, якщо угода не буде досягнута