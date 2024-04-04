Белый дом не хочет усиления роли НАТО в поддержке Украины - Кирби

Белый дом отклонил предложение передать возглавляемую США группу по координации поставок оружия Украине "Рамштайн" под руководство НАТО. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби. Он выразил на брифинге для прессы сомнения относительно того, что США откажутся от руководства "Рамштайн", передает УНН.

Детали

Администрация США выразила сомнения относительно целесообразности передачи НАТО дополнительных функций по координации оказания помощи Украине.

Кирби отметил важность лидерства США в работе контактной группы, которая занимается координацией вопросов, связанных с потребностями Украины, в частности вопросами поставок вооружения.

Это была идея, которую родил министр Остин и которую он созывал более дюжины раз, действительно, результат американской мобилизационной силы и пример того, как президент Байден действительно возродил наше лидерство на мировой арене, чтобы объединить страны для этого сказал Кирби.

Кирби заявил, что президент США Байден считает, что лидерство США остается жизненно важным и он уверен, что США смогут и в дальнейшем демонстрировать это лидерство через контактную группу.

Он также подчеркнул, что НАТО была частью Рамштайн с самого начала. Йенс Столтенберг, он присутствовал на каждом из них, включая первый.

Контекст

Накануне Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что НАТО работает над предоставлением Украине пятилетнего пакета помощи на сумму до $100 млрд, который будет действовать независимо от возможных политических изменений на Западе.

По словам нескольких дипломатов, так называемое предложение "Миссия для Украины" выдвинул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Согласно плану, альянс должен будет совместно координировать использование, как предполагается, $100 млрд, которые выделят 32 государства-члена.

Если предложение будет одобрено, оно даст НАТО контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине и позволит альянсу руководить поставками летального оружия Киеву, пояснила газета.

Столтенбер: члены НАТО примут Украину в Альянс, и рассказал что для этого уже делается