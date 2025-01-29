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Белый дом: $50 млн должны были пойти на покупку презервативов для Газы, но движение средств приостановлено

Киев  •  УНН

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Администрация Трампа заблокировала 50 миллионов долларов, которые якобы были выделены правительством Байдена на закупку презервативов для сектора Газа. Бывшие чиновники отрицают эти обвинения.

Правительство США под руководством Дональда Трампа объявило во вторник, что блокирует 50 миллионов долларов, предназначенных для закупки презервативов в Секторе Газа, сумму, утвержденную администрацией Байдена.

Передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Белый дом утверждает, что предыдущая администрация выделила 50 миллионов долларов на программу распространения презервативов в секторе Газа.

В Администрации президента США Дональда Трампа говорят, что приостановили выплату соответствующих государственных денег.

Эти расходы были обнаружены в первую неделю Трампа, в том числе новым Департаментом эффективности правительства, возглавляемым технологическим миллиардером Илоном Маском. Впрочем доказательств в подтверждение заявления пока нет. Бывший высокопоставленный чиновник Байдена отвергает как «лихорадочный сон», отмечает Times.

Эндрю Миллер, который работал заместителем помощника госсекретаря по палестино-израильским вопросам при бывшем президенте США Джо Байдене, называет это заявление «удивительным».

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«Вполне возможно, что 50 миллионов долларов отложены на сексуальное здоровье или что-то подобное, что включает в себя гинекологию и многие другие услуги, но точно не только презервативы», - сказал Миллер.

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Игорь Тележников

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