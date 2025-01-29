Білий дім: $50 млн мали піти на купівлю презервативів для Гази, але рух коштів призупинено

Уряд США під керівництвом Дональда Трампа оголосив у вівторок, що блокує 50 мільйонів доларів, призначених для закупівлі презервативів у Секторі Газа, суму, затверджену адміністрацією Байдена.

Передає УНН із посиланням на The Times of Israel.

Білий дім стверджує, що попередня адміністрація виділила 50 мільйонів доларів на програму розповсюдження презервативів у секторі Газа.

У Адміністрації президента США Дональда Трампа кажуть, що призупинили виплату відповідних державних грошей.

Ці витрати були виявлені в перший тиждень Трампа, в тому числі новим Департаментом ефективності уряду, очолюваним технологічним мільярдером Ілоном Маском. Втім доказів на підтвердження заяви наразі немає.

Колишній високопоставлений чиновник Байдена відкидає як "гаряковий сон", зазначає Times.

Ендрю Міллер, який працював заступником помічника держсекретаря з палестино-ізраїльських питань при колишньому президенті США Джо Байдені, називає цю заяву "дивовижною".

Байден залишив записку для Трампа в Білому домі

"Цілком можливо, що 50 мільйонів доларів відкладені на сексуальне здоров'я або щось подібне, що включає в себе гінекологію і багато інших послуг, але точно не тільки презервативи", - сказав Міллер.

ХАМАС готовий відмовитися від влади в Газі: що відбувається за лаштунками?