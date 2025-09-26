Беларусь предлагает поставлять ядерную электроэнергию на контролируемые Россией территории Украины – Reuters

Беларусь планирует построить новую АЭС на востоке страны для поставок электроэнергии на контролируемые Россией территории Украины, о чем заявил Лукашенко во время переговоров с Путиным. Путин отметил, что финансирование не является проблемой, если есть потребитель, готовый платить за электроэнергию.