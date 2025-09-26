Беларусь предлагает поставлять ядерную электроэнергию на контролируемые Россией территории Украины – Reuters
Киев • УНН
Беларусь планирует построить новую АЭС на востоке страны для поставок электроэнергии на контролируемые Россией территории Украины, о чем заявил Лукашенко во время переговоров с Путиным. Путин отметил, что финансирование не является проблемой, если есть потребитель, готовый платить за электроэнергию.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении его страны построить атомную электростанцию на востоке Беларуси, которая могла бы поставлять электроэнергию на захваченные Россией части Украины. Об этом он сообщил во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Если будет принято решение, мы немедленно начнем строительство нового энергоблока или новой станции, если возникнет потребность (в электроэнергии) на западе России и в освобожденных регионах
Путин ответил, что финансирование не является проблемой.
Если есть потребитель, который будет принимать электроэнергию и оплачивать необходимый тариф, это вообще не проблема
Беларусь остается близким союзником Москвы и поддержала вторжение России в Украину в 2022 году, предоставив свою территорию для переправы российских войск. Отношения Лукашенко и Путина остаются особенно тесными, несмотря на предложения США по стимулам для улучшения белорусско-западных отношений и освобождения политических заключенных.
Напомним
Хотя после совместных учений с Беларусью российские войска покинули территорию этой страны, угроза с белорусского направления остается. Украинские силы обороны продолжают находиться на постоянном уровне готовности, заявил в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс "Орешник" уже движется в Беларусь.