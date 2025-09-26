Беларусь предлагает поставлять ядерную электроэнергию на контролируемые Россией территории Украины – Reuters

$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 7138 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12399 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17122 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 24190 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30044 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26745 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38755 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35309 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67679 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США26 сентября, 02:40 • 10993 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС26 сентября, 02:59 • 25815 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto26 сентября, 03:46 • 21663 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 17425 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 8056 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 17127 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 24194 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30047 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 31683 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 37762 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 8086 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 17441 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 30272 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 38294 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 71676 просмотра
Беларусь предлагает поставлять ядерную электроэнергию на контролируемые Россией территории Украины – Reuters

Киев • УНН

 • 942 просмотра

Беларусь планирует построить новую АЭС на востоке страны для поставок электроэнергии на контролируемые Россией территории Украины, о чем заявил Лукашенко во время переговоров с Путиным. Путин отметил, что финансирование не является проблемой, если есть потребитель, готовый платить за электроэнергию.

Беларусь предлагает поставлять ядерную электроэнергию на контролируемые Россией территории Украины – Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении его страны построить атомную электростанцию на востоке Беларуси, которая могла бы поставлять электроэнергию на захваченные Россией части Украины. Об этом он сообщил во время переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Если будет принято решение, мы немедленно начнем строительство нового энергоблока или новой станции, если возникнет потребность (в электроэнергии) на западе России и в освобожденных регионах 

– сказал Лукашенко, повторяя терминологию Москвы относительно оккупированных украинских территорий.

Путин ответил, что финансирование не является проблемой. 

Если есть потребитель, который будет принимать электроэнергию и оплачивать необходимый тариф, это вообще не проблема 

– добавил Путин.

Беларусь остается близким союзником Москвы и поддержала вторжение России в Украину в 2022 году, предоставив свою территорию для переправы российских войск. Отношения Лукашенко и Путина остаются особенно тесными, несмотря на предложения США по стимулам для улучшения белорусско-западных отношений и освобождения политических заключенных.

Напомним

Хотя после совместных учений с Беларусью российские войска покинули территорию этой страны, угроза с белорусского направления остается. Украинские силы обороны продолжают находиться на постоянном уровне готовности, заявил в эфире телемарафона представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что российский ракетный комплекс "Орешник" уже движется в Беларусь.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Электроэнергия
Владимир Путин
Беларусь
Reuters
Соединённые Штаты
Украина