білорусь пропонує постачати ядерну електроенергію на контрольовані росією території україни – Reuters

білорусь планує побудувати нову АЕС на сході країни для постачання електроенергії на контрольовані росією території України, про що заявив лукашенко під час переговорів з путіним. путін зазначив, що фінансування не є проблемою, якщо є споживач, готовий платити за електроенергію.