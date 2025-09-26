білорусь пропонує постачати ядерну електроенергію на контрольовані росією території україни – Reuters
Київ • УНН
білорусь планує побудувати нову АЕС на сході країни для постачання електроенергії на контрольовані росією території України, про що заявив лукашенко під час переговорів з путіним. путін зазначив, що фінансування не є проблемою, якщо є споживач, готовий платити за електроенергію.
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив про намір його країни побудувати атомну електростанцію на сході білорусі, яка могла б постачати електроенергію на захоплені росією частини України. Про це він повідомив під час переговорів із російським диктатором володимиром путіним у москві. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Якщо буде прийнято рішення, ми негайно почнемо будівництво нового енергоблоку або нової станції, якщо виникне потреба (в електроенергії) на заході росії та у звільнених регіонах
путін відповів, що фінансування не є проблемою.
Якщо є споживач, який прийматиме електроенергію та сплачуватиме необхідний тариф, це взагалі не проблема
білорусь залишається близьким союзником москви і підтримала вторгнення росії в Україну 2022 року, надавши свою територію для переправи російських військ. Відносини лукашенка та путіна залишаються особливо тісними, незважаючи на пропозиції США щодо стимулів для покращення білорусько-західних відносин та звільнення політичних в’язнів.
Нагадаємо
Хоча після спільних навчань із Білоруссю російські війська покинули територію цієї країни, загроза з білоруського напрямку залишається. Українські сили оборони продовжують бути на постійному рівні готовності, заявив у ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Напередодні білоруський лідер олександр лукашенко повідомив, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" уже рухається до білорусі.