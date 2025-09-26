білорусь пропонує постачати ядерну електроенергію на контрольовані росією території україни – Reuters

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 8172 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13685 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19135 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 26140 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 31798 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27194 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39138 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35424 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67763 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42953 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.7м/с
42%
763мм
Популярнi новини
Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США 26 вересня, 02:40 • 11864 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС26 вересня, 02:59 • 26709 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto26 вересня, 03:46 • 22558 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 18695 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 10298 перегляди
Публікації
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 146 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 19136 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 26141 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 31799 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 32574 перегляди
Актуальнi люди
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Херсон
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 10501 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 18881 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 30670 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 38665 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 72031 перегляди
Актуальне
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

білорусь пропонує постачати ядерну електроенергію на контрольовані росією території україни – Reuters

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

білорусь планує побудувати нову АЕС на сході країни для постачання електроенергії на контрольовані росією території України, про що заявив лукашенко під час переговорів з путіним. путін зазначив, що фінансування не є проблемою, якщо є споживач, готовий платити за електроенергію.

білорусь пропонує постачати ядерну електроенергію на контрольовані росією території україни – Reuters

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко заявив про намір його країни побудувати атомну електростанцію на сході білорусі, яка могла б постачати електроенергію на захоплені росією частини України. Про це він повідомив під час переговорів із російським диктатором володимиром путіним у москві. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Якщо буде прийнято рішення, ми негайно почнемо будівництво нового енергоблоку або нової станції, якщо виникне потреба (в електроенергії) на заході росії та у звільнених регіонах 

– сказав лукашенко, повторюючи термінологію москви щодо окупованих українських територій.

путін відповів, що фінансування не є проблемою. 

Якщо є споживач, який прийматиме електроенергію та сплачуватиме необхідний тариф, це взагалі не проблема 

– додав путін.

білорусь залишається близьким союзником москви і підтримала вторгнення росії в Україну 2022 року, надавши свою територію для переправи російських військ. Відносини лукашенка та путіна залишаються особливо тісними, незважаючи на пропозиції США щодо стимулів для покращення білорусько-західних відносин та звільнення політичних в’язнів.

Нагадаємо

Хоча після спільних навчань із Білоруссю російські війська покинули територію цієї країни, загроза з білоруського напрямку залишається. Українські сили оборони продовжують бути на постійному рівні готовності, заявив у ефірі телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Напередодні білоруський лідер олександр лукашенко повідомив, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" уже рухається до білорусі.

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Електроенергія
Володимир Путін
Білорусь
Reuters
Сполучені Штати Америки
Україна