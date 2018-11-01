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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108233 просмотра

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8 марта, 10:25 • 116130 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

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Бекон есть, а конфет нет: "Рошен" не попал под российские санкции

Киев  •  УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В список санкций, наложенных Россией, попали 68 юридических лиц. Среди них есть компании, которые принадлежат, в частности, Константину Жеваго, Игорю Коломойскому и Дмитрию Фирташу. В то же время в списке отсутствуют компании корпорации "Рошен", пишет УНН.

Под санкции попала группа "КрАЗ" Константина Жеваго, в частности ограничения Россия ввела против предприятия "АвтоКрАЗ", а также Ferrexpo plc.

Есть в списке ЧАО "Укргаз-Энерго", которое связывают с Дмитрием Фирташем, а также публичное акционерное общество "Азот", которое входит в GroupDF. Передали россияне привет и Игорю Коломойскому: под санкции попал "Днепроазот". В целом химическая промышленность составляет довольно большую часть санкционного списка, в частности, кроме упомянутых выше предприятий по изготовлению азотных удобрений, в списке также "Сумыхимпром", ОАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), ее филиалы - Иршанский и Вольногорский ГОК, а также ООО "Междуреченский ГОК" и ООО "Валки-Ильменит".

Коснулись санкции и фармацевтической отрасли в лице ОАО "Фармак".

Финансовый сектор представлен банком "Кредит-Днепр", конечным бенифицеаром которого является Виктор Пинчук. В перечне также EastOne Group Ltd, которую также связывают с Пинчуком.

Среди почти семи десятков предприятий есть и аграрные предприятия: частное акционерное общество "Украинский бекон", а также публичное акционерное общество "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Среди государственных предприятий в списке предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Кольский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной Академии Наук Украины", "Кремнийполимер", "Смолы".

Напомним, Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

Под российскими санкциями оказались половина украинского Кабинета министров и более ста народных депутатов.

В списке есть сын Президента Украины Алексей Порошенко, самого Петра Порошенко нет. Как пояснили в Кремле, включение Президента Украины в санкционный список было бы уже "запредельным шагом".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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