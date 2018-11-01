Росія ввела економічні санкції проти 322 українців

“Підписаною постановою вводяться спеціальні економічні заходи щодо фізичних і юридичних осіб України, що передбачають блокування (заморожування) безготівкових грошових коштів, бездокументарних цінних паперів і майна на території Росії і заборону на перерахування коштів (виведення капіталу) за межі Росії”, — йдеться на сайті уряду.

Такі заходи, як повідомляється, “спрямовані на протидію недружнім діям щодо російських громадян і юридичних осіб з боку України”, а також — на зняття раніше введених обмежень українською стороною і “нормалізацію двосторонніх відносин”.

Санкції поширюватимуться на 322 фізичні особи та 68 юридичних осіб.

При цьому, як вказується, російська сторона залишає за собою право скасування санкцій в разі скасування Україною своїх обмежувальних заходів.

У списку, як зазначається на сайті уряду РФ, — “судді Конституційного суду України, депутати Верховної Ради України VIII скликання, великі українські підприємці, чиновники Адміністрації Президента України, керівники органів виконавчої влади України та великих українських компаній, юридичні особи, які контролюються найбільшими бізнесменами України”.

Так, під російські санкції, зокрема, потрапили: глава МВС України Арсен Аваков, голова “Нафтогазу України” Андрій Коболєв, глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, Генпрокурор України Юрій Луценко, міністр оборони Степан Полторак, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, глава Меджлісу Рефат Чубаров, син Президента України Олексій Порошенко, прес-секретар Президента Святослав Цеголко, секретар РНБО Олександр Турчинов, голова Нацполіціі Сергій Князєв, глава СБУ Василь Грицак та інші.

З повним списком можна ознайомитися за посиланням.

Постанова набуває чинності з дня її опублікування.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.

Пізніше стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.

Додамо, рішення про санкції з’явилося після того, як в травні РНБО ввів санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ.

Пізніше, у вересні, РНБО України застосувало спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.

У вересні ж в Кремлі пообіцяли “побудовану на принципі взаємності” відповідь на санкції України.