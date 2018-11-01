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Россия ввела экономические санкции против 322 украинцев

Россия ввела экономические санкции против 322 украинцев

Киев  •  УНН

 • 22870 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ, передает УНН.

"Подписанным постановлением вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России", - говорится на сайте правительства.

Такие меры, как сообщается, "направлены на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины", а также - на снятие ранее введенных ограничений украинской стороной и "нормализацию двусторонних отношений".

Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.

При этом российская сторона оставляет за собой право отмены санкций в случае отмены Украиной своих санкций.

В списке, как отмечается на сайте правительства РФ, - "судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины".

Так, под российские санкции, в частности, попали: глава МВД Украины Арсен Аваков, глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, Генпрокурор Украины Юрий Луценко, министр обороны Степан Полторак, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, замглавы Администрации Президента Константин Елисеев, глава Меджлиса Рефат Чубаров, сын Президента Украины Алексей Порошенко, пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко, секретарь СНБО Александр Турчинов, глава Нацполиции Сергей Князев, глава СБУ Василий Грицак и другие.

С полным списком можно ознакомится по ссылке.

Постановление вступает в силу с дня его опубликования.

Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Позже стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввел санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

Позже, в сентябре, СНБО Украины применило специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Украинские Национальные Новости

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