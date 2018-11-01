Більше 100 нардепів потрапило до санкційного списку Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. До санкційного списку Російської Федерації, який був сьогодні оприлюднений на сайті російського уряду, потрапило 118 народних депутатів України, повідомляє УНН.
Зокрема, до санкційного списку потрапили:
Ар’єв Володимир Ігорович (БПП)
Березенко Сергій Іванович (Заступник голови депутатської фракції БПП)
Березюк Олег Романович (голова фракції “Самопоміч”)
Бурбак Максим Юрійович (голова фракції НФ)
Гаврилюк Михайло Віталійович (козак Гаврилюк, НФ)
Герасимов Артур Володимирович (голова фракції БПП)
Геращенко Антон Юрійович (НФ)
Геращенко Ірина Володимирівна (БПП)
Гончаренко Олексій Олексійович (Заступник голови депутатської фракції БПП)
Ляшко Олег Валерійович (голова фракції РПЛ)
Мосійчук Ігор Володимирович (РПЛ)
Парубій Андрій Володимирович (спікер Верховної Ради України)
Пашинський Сергій Володимирович (НФ)
Порошенко Олексій Петрович (син Президента України, фракція БПП)
Тимошенко Юлія Володимирівна ( голова фракції “Батьківщина”)
Шухевич Юрій-Богдан Романович (РПЛ)
Ярош Дмитро Анатолійович (позафракційний)
Нагадаємо, до санкційного списку Російської Федерації, який був сьогодні оприлюднений на сайті російського уряду, потрапила половина складу Кабінету міністрів України.
Як повідомляв УНН, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.
22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.
Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.
Додамо, рішення про санкції з’явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.
Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.
У вересні ж у Кремлі пообіцяли “побудовану на принципі взаємності” відповідь на санкції України.