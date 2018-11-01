До санкційного списку РФ потрапила половина українського Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. До санкційного списку Російської Федерації, який був сьогодні оприлюднений на сайті російського уряду, потрапила половина складу Кабінету міністрів України, передає УНН.
Так, згідно зі списком, під російські санкції потрапили 12 членів українського уряду і, відповідно, ще 12 українських урядовців не ввійшли до списку.
Зокрема, під санкції РФ потрапили:
- Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
- Кириленко В'ячеслав Анатолійович, віце-прем'єр-міністр України;
- Семерак Остап Михайлович, міністр екології та природних ресурсів України;
- Черниш Вадим Олегович, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;
- Кутовий Тарас Вікторович, міністр аграрної політики та продовольства України;
- Аваков Арсен Борисович, міністр внутрішніх справ України;
- Стець Юрій Ярославович, міністр інформаційної політики України;
- Нищук Євген Миколайович, міністр культури України;
- Омелян Володимир Володимирович, міністр інфраструктури України;
- Полторак Степан Тимофійович, міністр оборони України;
- Гриневич Лілія Михайлівна, міністр освіти і науки України;
- Супрун Уляна, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України.
Натомість під санкції не потрапили такі урядовці:
- Гройсман Володимир Борисович, прем’єр-міністр України;
- Кубів Степан Іванович, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України;
- Кістіон Володимир Євсевійович, віце-прем'єр-міністр України;
- Розенко Павло Валерійович, віце-прем'єр-міністр України;
- Зубко Геннадій Григорович, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України;
- Саєнко Олександр Сергійович, міністр Кабінету міністрів України;
- Насалик Ігор Степанович, міністр енергетики та вугільної промисловості України;
- Клімкін Павло Анатолійович, міністр закордонних справ України;
- Жданов Ігор Олександрович, міністр молоді та спорту України;
- Рева Андрій Олексійович, міністр соціальної політики України;
- Маркарова Оксана Сергіївна, виконувач обов'язків міністра фінансів України;
- Петренко Павло Дмитрович, міністр юстиції України.
Нагадаємо, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.
Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.
Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.
Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.
Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.
У вересні ж у Кремлі пообіцяли "побудовану на принципі взаємності" відповідь на санкції України.