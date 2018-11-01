До санкційного списку РФ потрапила половина українського Кабміну

ukru
Ексклюзив
12:16 • 44875 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 107161 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 96951 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 88444 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 107584 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 121171 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 73723 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 81908 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 157202 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224987 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
5.1 м/с
58 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 147957 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 126318 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 113390 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 107425 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

10:58 • 80352 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 107176 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 121176 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 157207 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 503835 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 583639 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 11915 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 50556 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 54816 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 190731 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 185903 перегляди
Актуальне
До санкційного списку РФ потрапила половина українського Кабміну

До санкційного списку РФ потрапила половина українського Кабміну

Київ • УНН

 • 10154 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. До санкційного списку Російської Федерації, який був сьогодні оприлюднений на сайті російського уряду, потрапила половина складу Кабінету міністрів України, передає УНН.

Так, згідно зі списком, під російські санкції потрапили 12 членів українського уряду і, відповідно, ще 12 українських урядовців не ввійшли до списку.

Зокрема, під санкції РФ потрапили:

- Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

- Кириленко В'ячеслав Анатолійович, віце-прем'єр-міністр України;

- Семерак Остап Михайлович, міністр екології та природних ресурсів України;

- Черниш Вадим Олегович, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України;

- Кутовий Тарас Вікторович, міністр аграрної політики та продовольства України;

- Аваков Арсен Борисович, міністр внутрішніх справ України;

- Стець Юрій Ярославович, міністр інформаційної політики України;

- Нищук Євген Миколайович, міністр культури України;

- Омелян Володимир Володимирович, міністр інфраструктури України;

- Полторак Степан Тимофійович, міністр оборони України;

- Гриневич Лілія Михайлівна, міністр освіти і науки України;

- Супрун Уляна, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України.

Натомість під санкції не потрапили такі урядовці:

- Гройсман Володимир Борисович, прем’єр-міністр України;

- Кубів Степан Іванович, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України;

- Кістіон Володимир Євсевійович, віце-прем'єр-міністр України;

- Розенко Павло Валерійович, віце-прем'єр-міністр України;

- Зубко Геннадій Григорович, віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України;

- Саєнко Олександр Сергійович, міністр Кабінету міністрів України;

- Насалик Ігор Степанович, міністр енергетики та вугільної промисловості України;

- Клімкін Павло Анатолійович, міністр закордонних справ України;

- Жданов Ігор Олександрович, міністр молоді та спорту України;

- Рева Андрій Олексійович, міністр соціальної політики України;

- Маркарова Оксана Сергіївна, виконувач обов'язків міністра фінансів України;

- Петренко Павло Дмитрович, міністр юстиції України.

Нагадаємо, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.

Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.

Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як у травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму у рамках виборів президента РФ.

Згодом, у вересні, РНБО України застосувала спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.

У вересні ж у Кремлі пообіцяли "побудовану на принципі взаємності" відповідь на санкції України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$271.99
Brent
$72.25
Bitcoin
$87,948.20
S&P 500
$5,758.80
Газ TTF
$42.00
Золото
$3,045.10
Ethereum
$2,080.70