В санкционный список РФ попала половина украинского Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В санкционный список Российской Федерации, который был сегодня обнародован на сайте российского правительства, попала половина состава Кабинета министров Украины, передает УНН.
Так, согласно списку, под российские санкции попали 12 членов украинского правительства и, соответственно, еще 12 украинских чиновников не вошли в список.
В частности, под санкции РФ попали:
- Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Кириленко Вячеслав Анатольевич, вице-премьер-министр Украины;
- Семерак Остап Михайлович, министр экологии и природных ресурсов Украины;
- Черныш Вадим Олегович, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Кутовой Тарас Викторович, министр аграрной политики и продовольствия Украины;
- Аваков Арсен Борисович, министр внутренних дел Украины;
- Стець Юрій Ярославович, министр информационной политики Украины;
- Нищук Евгений Николаевич, министр культуры Украины;
- Омелян Владимир Владимирович, министр инфраструктуры Украины;
- Полторак Степан Тимофеевич, министр обороны Украины;
- Гриневич Лилия Михайловна, министр образования и науки Украины;
- Супрун Ульяна, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины.
При этом под санкции не попали такие чиновники:
- Гройсман Владимир Борисович, премьер-министр Украины;
- Кубив Степан Иванович, первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины;
- Кистион Владимир Евсевийович, вице-премьер-министр Украины;
- Розенко Павло Валерьевич, вице-премьер-министр Украины;
- Зубко Геннадий Григорьевич, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины;
- Саенко Александр Сергеевич, министр Кабинета министров Украины;
- Насалик Игорь Степанович, министр энергетики и угольной промышленности Украины;
- Климкин Павел Аналольевич, министр иностранных дел Украины;
- Жданов Игорь Александрович, министр молодежи и спорта Украины;
- Рева Андрей Алексеевич, министр социальной политики Украины;
- Маркарова Оксана Сергеевна, исполняющий обязанности министра финансов Украины;
- Петренко Павел Дмитриевич, министр юстиции Украины.
Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.
Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.
Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.
Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.
Впоследствии, в сентябре СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.
В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.