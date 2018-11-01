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Более 100 нардепов попали в санкционный список России

Более 100 нардепов попали в санкционный список России

Киев  •  УНН

 • 13552 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В санкционный список Российской Федерации, который был сегодня обнародован на сайте российского правительства, попали 118 народных депутатов Украины, сообщает УНН.

В частности, в санкционный список попали:

Арьев Владимир Игоревич (БПП)

Березенко Сергей Иванович (заместитель главы депутатской фракции БПП)

Березюк Олег Романович (глава фракции “Самопомощь”)

Бурбак Максим Юрьевич (глава фракции НФ)

Гаврилюк Михаил Витальевич (казак Гаврилюк, НФ)

Герасимов Артур Владимирович (глава фракции БПП)

Геращенко Антон Юрьевич (НФ)

Геращенко Ирина Владимировна (БПП)

Гончаренко Алексей Алексеевич (заместитель главы депутатской фракции БПП)

Ляшко Олег Валерьевич (глава фракции РПЛ)

Мосийчук Игорь Владимирович (РПЛ)

Парубий Андрей Владимирович (спикер Верховной Рады Украины)

Пашинский Сергей Владимирович (НФ)

Порошенко Алексей Петрович (сын Президента Украины, фракция БПП)

Тимошенко Юлия Владимировна (глава фракции “Батькивщина”)

Шухевич Юрий-Богдан Романович (РПЛ)

Ярош Дмитрий Анатольевич (внефракционный)

Напомним, в санкционный список Российской Федерации, который был сегодня обнародован на сайте российского правительства, попала половина состава Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНН, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.

Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.

Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввел санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.

Впоследствии, в сентябре, СНБО Украины применил специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.

В сентябре же в Кремле пообещали "построенную на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.

Украинские Национальные Новости

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