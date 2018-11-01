Бекон є, а цукерок нема: “Рошен” не потрапив під російські санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. До списку санкцій, накладених Росією, потрапили 68 юридичних осіб. Серед них є компанії, що належать, зокрема, Констянтину Жеваго, Ігорю Коломойському та Дмитру Фірташу. Водночас у списку відсутні компанії корпорації “Рошен”, пише УНН.
Під санкції потрапила група “КрАЗ” Костянтина Жеваго, зокрема обмеження Росія запровадила проти підприємства “АвтоКрАЗ”, а також Ferrexpo plc.
Є у списку ПРаТ “УКРГАЗ-ЕНЕРГО”, яке пов’язують з Дмитром Фірташем, а також публiчне акцiонерне товариство “Азот”, яке входить до GroupDF. Переказали вітання росіяни і Ігорю Коломойському: під санкції потрапив “Дніпроазот”. Загалом хімічна промисловість становить доволі велику частину санкційного списку, зокрема, крім згаданих вище підприємств з виготовлення азотних добрив, у списку є також “Сумихімпром”, ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія” (ОГХК), її філії — Іршанський і Вільногірський ГЗК, а також ТОВ “Міжрічинський ГЗК” і ТОВ “Валки-Ільменіт”.
Торкнулися санкції і фармацевтичної галузі в особі ПАТ “Фармак”.
Фінансовий сектор представлений банком “Кредит-Дніпро”, кінцевим беніфіцеаром якого є Віктор Пінчук. У переліку також є EastOne Group Ltd, яку також пов’язують з Пінчуком.
Серед майже семи десятків підприємств є й аграрні підприємства: приватне акцiонерне товариство “Український бекон”, а також публiчне акцiонерне товариство “Державна продовольчо-зернова корпорацiя України”.
Серед державних підприємств у списку підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Укрспирт”, “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”, “Калуський дослiдно-експериментальний завод Iнституту хiмiї поверхнi Нацiональної Академiї Наук України”, “Кремнійполімер”, “Смоли”.
Нагадаємо, Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписану прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.
Під російськими санкціями опинилися половина українського Кабінету міністрів та більше ста народних депутатів.
У списку є син Президента України Олексій Порошенко, самого Петра Порошенка немає. Як пояснили у Кремлі, включення Президента України до санкційного списку було б вже "кроком, що виходить за межі".