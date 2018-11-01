У Кремлі пояснили, чому до списку санкцій не потрапив Порошенко

"Традиційно президенти не включаються в санкційні списки. Це вже якийсь крок, що виходить за межі", - сказав Пєсков.

При цьому представник Кремля заявив, що Москва після запроваджених санкцій сподівається на зміну позиції української влади і "нормалізацію відносин з Росією".

Нагадаємо, 1 листопада Росія ввела економічні санкції стосовно 322 українських громадян і 68 компаній. Таку постанову від 1 листопада, підписаний прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, опубліковано на сайті уряду РФ.

Відзначимо, до списку потрапив син Президента України Олексій Порошенко.

Також нагадаємо, раніше П.Порошенко заявляв, що у нього був бізнес в Росії до війни. Липецька кондитерська фабрика "Рошен" же "за наказом Путіна" була заарештована з перших днів російської агресії.

Як повідомляв УНН, 22 жовтня російський президент Володимир Путін підписав указ про спеціальні економічні заходи на антиросійські санкції України.

Згодом стало відомо, що російські санкції торкнуться сотень українців, серед них буде багато відомих людей.

Додамо, рішення про санкції з'явилося після того, як в травні РНБО ввела санкції проти 756 юридичних та 1748 фізичних осіб за причетність до російської агресії проти України, а також підготовку і проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ.

Згодом, у вересні РНБО України застосувала спеціальні санкції до низки транспортних підприємств РФ.

У вересні ж в Кремлі пообіцяли "побудовану на принципі взаємності" відповідь на санкції України.