В Кремле пояснили, почему в список санкций не попал Порошенко

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Кремле заявили, что обычно президентов не включают в санкционный список, и внесение Президента Украины Петра Порошенко в санкционные списки РФ было бы "запредельным шагом". Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.