В Кремле пояснили, почему в список санкций не попал Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Кремле заявили, что обычно президентов не включают в санкционный список, и внесение Президента Украины Петра Порошенко в санкционные списки РФ было бы "запредельным шагом". Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг", - сказал Песков.
При этом представитель Кремля заявил, что Москва после введенных санкций надеется на смену позиции украинских властей и "нормализацию отношений с Россией".
Напомним, 1 ноября Россия ввела экономические санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Такое постановление от 1 ноября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.
Отметим, в список попал сын Президента України Алексей Порошенко.
Также напомним, ранее П.Порошенко заявлял, что у него был бизнес в России до войны. Липецкая кондитерская фабрика „Рошен“ "по приказу Путина" была арестована с первых дней российской агрессии.
Как сообщал УНН, 22 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины.
Впоследствии стало известно, что российские санкции коснутся сотен украинцев, среди них будет много известных людей.
Добавим, решение о санкциях появилось после того, как в мае СНБО ввела санкции против 756 юридических и 1748 физических лиц за причастность к российской агрессии против Украины, а также подготовку и проведение незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ.
Впоследствии, в сентябре СНБО Украины применила специальные санкции к ряду транспортных предприятий РФ.
В сентябре же в Кремле пообещали "построенный на принципе взаимности" ответ на санкции Украины.