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Байден сегодня подпишет указ о доступе к абортам – Белый дом

Байден сегодня подпишет указ о доступе к абортам – Белый дом

Киев • УНН

 • 123570 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент США Джо Байден подпишет в пятницу указ, направленный на защиту доступа к абортам. Об этом сказано в сообщении Белого дома от 8 июля, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня президент Байден подпишет указ о защите доступа к услугам репродуктивного здоровья", - сообщили в Белом доме.

Детали

Отмечается, что указ основывается на действиях, которые администрация США уже предприняла для защиты репродуктивных прав путем:

- Защиты доступа к услугам по охране репродуктивного здоровья, включая аборты и контрацепцию;

- Защиты частной жизни пациентов и их доступа к достоверной информации;

- Обеспечения безопасности и защиты пациентов, поставщиков услуг и клиник; и

- Координации реализации федеральных усилий по защите репродуктивных прав и доступа к медицинскому обслуживанию.

Как сообщается, Байден также поручит Министерству здравоохранения и социальных служб принять дополнительные меры по защите доступа к препаратам для абортов, неотложной медицинской помощи и контрацепции.

Указ также будет направлен на решение проблем, связанных с конфиденциальностью пациентов и цифровым наблюдением, включая принятие мер по защите частной жизни потребителей при поиске информации об услугах в области репродуктивного здоровья.

Администрация также будет привлекать юристов-волонтеров, чтобы "поощрять активное юридическое представительство пациентов, поставщиков и третьих лиц, законно обращающихся за услугами по охране репродуктивного здоровья или предлагающих их по всей стране".

Такое представительство может включать помощь в защите права пациента на выезд в другой штат для проведения аборта.

Напомним

Верховный суд США 24 июня отменил право на аборт постановлением, которое сводит на нет полувековую конституционную защиту из одного из самых спорных вопросов в американской политической жизни.

Президент США позже раскритиковал постановление Верховного суда. Американский лидер заявил, что этот шаг отверг страну на 150 лет назад.

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