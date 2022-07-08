Байден сьогодні підпише указ про доступ до абортів – Білий дім

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"Сьогодні президент Байден підпише указ про захист доступу до послуг репродуктивного здоров'я", - повідомили у Білому домі.

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Зазначається, що указ ґрунтується на діях, які адміністрація США вже здійснила для захисту репродуктивних прав шляхом:

- захист доступу до послуг з охорони репродуктивного здоров'я, включаючи аборти та контрацепцію;

– захисти приватного життя пацієнтів та їх доступу до достовірної інформації;

- забезпечення безпеки та захисту пацієнтів, постачальників послуг та клінік;

- координації реалізації федеральних зусиль захисту репродуктивних прав і доступу до медичного обслуговування.

Як повідомляється, Байден також доручить Міністерству охорони здоров'я та соціальних служб вжити додаткових заходів щодо захисту доступу до препаратів для абортів, невідкладної медичної допомоги та контрацепції.

Указ також буде спрямований на вирішення проблем, пов'язаних з конфіденційністю пацієнтів та цифровим спостереженням, включаючи вжиття заходів щодо захисту приватного життя споживачів при пошуку інформації про послуги у сфері репродуктивного здоров'я.

Адміністрація також залучатиме юристів-волонтерів, щоб "заохочувати активне юридичне представництво пацієнтів, постачальників та третіх осіб, які законно звертаються за послугами з охорони репродуктивного здоров'я або пропонують їх по всій країні".

Таке представництво може містити допомогу у захисті права пацієнта на виїзд до іншого штату для проведення аборту.

Нагадаємо

Верховний суд США 24 червня скасував право на аборт ухвалою, яка зводить нанівець піввіковий конституційний захист з одного з найспірніших питань в американському політичному житті.

Президент США пізніше розкритикував ухвалу Верховного суду. Американський лідер заявив, що цей крок відкинув країну на 150 років тому.