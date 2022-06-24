Байден: решение Верховного суда об абортах отвергло США на 150 лет назад
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Верховный суд США упразднил решение от 1973 года, которое закрепляет гарантированное конституцией право на аборты. Об этом информирует УНН.
Детали
Президент США Джо Байден в пятницу раскритиковал постановление Верховного суда США об отмене конституционного права на аборты. Американский лидер заявил, что этот шаг отверг страну на 150 лет назад.
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“Суд изложил законы штатов, криминализирующих аборты, достигающие 1800-х годов. Суд буквально возвращает Америку 150 лет назад. Это печальный день для страны, но это не означает, что борьба закончена”, — сказал глава Белого дома на пресс-конференции.
По словам президента США, женщины имеют право сами распоряжаться своей судьбой.
“Давайте будем предельно понятны — здоровье и жизнь женщин в этой стране теперь в опасности”, — добавил он.
Байден призвал граждан к мирным протестам, подчеркнув при этом, что они должны быть исключительно мирными.
Напомним
Верховный суд США в пятницу отменил право на аборт постановлением, которое сводит на нет полувековую конституционную защиту из одного из самых спорных и самых упорных вопросов в американской политической жизни.