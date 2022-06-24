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Байден: решение Верховного суда об абортах отвергло США на 150 лет назад

Байден: решение Верховного суда об абортах отвергло США на 150 лет назад

Киев • УНН

 • 171695 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Верховный суд США упразднил решение от 1973 года, которое закрепляет гарантированное конституцией право на аборты. Об этом информирует УНН.

Детали

Президент США Джо Байден в пятницу раскритиковал постановление Верховного суда США об отмене конституционного права на аборты. Американский лидер заявил, что этот шаг отверг страну на 150 лет назад.

Цитата

“Суд изложил законы штатов, криминализирующих аборты, достигающие 1800-х годов. Суд буквально возвращает Америку 150 лет назад. Это печальный день для страны, но это не означает, что борьба закончена”, — сказал глава Белого дома на пресс-конференции.

По словам президента США, женщины имеют право сами распоряжаться своей судьбой.

“Давайте будем предельно понятны — здоровье и жизнь женщин в этой стране теперь в опасности”, — добавил он.

Байден призвал граждан к мирным протестам, подчеркнув при этом, что они должны быть исключительно мирными.

Напомним

Верховный суд США в пятницу отменил право на аборт постановлением, которое сводит на нет полувековую конституционную защиту из одного из самых спорных и самых упорных вопросов в американской политической жизни.

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