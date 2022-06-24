Байден: рішення Верховного суду про аборти відкинуло США на 150 років тому

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Президент США Джо Байден у п’ятницю розкритикував ухвалу Верховного суду США про відміну конституційного права на аборти. Американський лідер заявив, що цей крок відкинув країну на 150 років тому.

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“Суд виклав закони штатів, які криміналізують аборти, які сягають 1800-х років. Суд буквально повертає Америку 150 років тому. Це сумний день для країни, але це не означає, що боротьбу закінчено”, — сказав голова Білого дому на прес-конференції.

За словами президента США, жінки мають право самі розпоряджатися своєю долею.

“Давайте будемо гранично зрозумілі — здоров’я та життя жінок у цій країні тепер у небезпеці”, — додав він.

Байден закликав громадян до мирних протестів, наголосивши при цьому, що вони мають бути виключно мирними.

Нагадаємо

Верховний суд США в п’ятницю скасував право на аборт ухвалою, яка зводить нанівець піввіковий конституційний захист з одного з найспірніших і найзапекліших питань в американському політичному житті.