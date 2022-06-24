Верховний суд США скасував конституційне право на аборт

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Суд, у якому домінують консерватори, скасував знаменне рішення у справі «Роу проти Уейда» 1973 року, яке закріпило право жінки на аборт, заявивши, що тепер окремі штати можуть самі дозволяти чи обмежувати цю процедуру.

У справі Роу проти Уейда 1973 року йшлося про те, що жінки мають право на аборт на підставі конституційного права на недоторканність приватного життя над власним тілом.

Постанова, швидше за все, приведе в дію цілу кавалькаду нових законів приблизно в половині з 50 штатів США, які суворо обмежуватимуть або повністю заборонятимуть та криміналізуватимуть аборти, змушуючи жінок долати великі відстані до штатів, які досі дозволяють цю процедуру.

Рішення суду суперечить міжнародній тенденції до пом'якшення законів про аборти, у тому числі в таких країнах, як Ірландія, Аргентина, Мексика та Колумбія, де католицька церква продовжує користуватися значним впливом.

Перемога релігійного права

Це перемога 50-річної боротьби релігійних правих проти абортів, але очікується, що табір противників абортів продовжить наполягати на повній загальнонаціональній забороні.

Це рішення стало можливим завдяки призначенню до суду трьох консервативних суддів колишнім президентом-республіканцем Дональдом Трампом - Ніла Горсача, Кавано та Емі Коні Барретт.

Справа, яку розглядав суд, стосувалася закону штату Міссісіпі, який обмежував аборт 15 тижнями, але під час слухання справи у грудні кілька суддів заявили, що готові піти далі.

За даними Інституту Гуттмахера, 13 штатів ухвалили так звані «тригерні закони», які заборонятимуть аборти після рішення Верховного суду.

Десять інших штатів мають закони, прийняті до 1973 року, які можуть набути чинності, або закони, які забороняють аборти через шість тижнів, перш ніж багато жінок навіть дізнаються, що вони вагітні.

Жінки, які живуть у штатах зі строгими законами проти абортів, повинні будуть зберегти вагітність, або зробити підпільний аборт, або отримати таблетки для аборту, або поїхати в інший штат, де ця процедура залишається законною.

Декілька штатів, керованих демократами, передбачаючи приплив, зробили кроки для полегшення абортів, і клініки також перемістили свої ресурси.