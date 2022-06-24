Верховный суд США отменил конституционное право на аборт

Детали

Суд, в котором доминируют консерваторы, отменил знаменательное решение по делу «Роу против Уэйда» 1973 года, закрепившее право женщины на аборт, заявив, что теперь отдельные штаты могут сами разрешать или ограничивать эту процедуру.

В деле Роу против Уэйда в 1973 году говорилось, что женщины имеют право на аборт на основании конституционного права на неприкосновенность частной жизни над собственным телом.

Постановление, скорее всего, приведет в действие целую кавалькаду новых законов примерно в половине из 50 штатов США, которые будут строго ограничивать или полностью запрещать и криминализировать аборты, заставляя женщин преодолевать большие расстояния до штатов, которые до сих пор позволяют эту процедуру.

Решение суда противоречит международной тенденции смягчения законов об абортах, в том числе в таких странах, как Ирландия, Аргентина, Мексика и Колумбия, где католическая церковь продолжает пользоваться значительным влиянием.

Победа религиозного права

Это победа 50-летней борьбы религиозных правых против абортов, но ожидается, что лагерь противников абортов продолжит настаивать на полном общенациональном запрете.

Это решение стало возможным благодаря назначению в суд трех консервативных судей бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом – Нила Горсача, Кавано и Эми Кони Барретт.

Дело, рассматриваемое судом, касалось закона штата Миссисипи, который ограничивал аборт 15 неделями, но во время слушания дела в декабре несколько судей заявили, что готовы пойти дальше.

По данным Института Гуттмахера, 13 штатов приняли так называемые «триггерные законы», которые будут запрещать аборты после решения Верховного суда.

Десять других штатов имеют законы, принятые до 1973 года, которые могут вступить в силу, или законы, запрещающие аборты через шесть недель, прежде чем многие женщины даже узнают, что они беременны.

Женщины, живущие в штатах со строгими законами против абортов, должны будут сохранить беременность, либо сделать подпольный аборт, либо получить таблетки для аборта, либо уехать в другой штат, где эта процедура остается законной.

Несколько штатов, управляемых демократами, предвидя всплеск, сделали шаги для облегчения абортов, и клиники также переместили свои ресурсы.