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Байден на саммите COP26 заявил, что климатический кризис представляет "экзистенциальную угрозу человечеству"

Киев • УНН

 • 20813 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Президент США Джо Байден в понедельник обратился к мировым лидерам с уверением, что Соединенные Штаты выполнят свое обещание сократить выбросы парниковых газов в два раза к концу десятилетия, но неудачное развитие событий внутри Соединенных Штатов подрывает способности довести дело до конца, пишет агентство Reuters, передает УНН.

Байден на саммите COP26 заявил, что климатический кризис представляет "экзистенциальную угрозу человечеству"

Контекст

Байден присоединился к выступлениям на конференции ООН по климату COP26 сразу после завершения саммита G20 в Риме, завершился заявлением, где лидеры “Группы двадцати” призвали к “значительным и эффективным” действиям по борьбе с изменением климата.

Байден, который в январе сменил на посту бывшего президента Дональда Трампа, в начале этого года пообещал, что США к 2030 году сократят выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года. Белый дом выразил уверенность в том, что он сможет этого достичь, даже несмотря на то, что законопроект, который поможет достичь этих целей, до сих пор лежит в Конгрессе, а один из ключевых сенаторов в понедельник отказался от его поддержки, отмечает агентство.

Цитата

“Глазго должно быть началом десятилетия амбиций и инноваций, чтобы уберечь наше общее будущее”, — заявил Байден с трибуны COP26. Он признал, что изменения климата “разрушают жизни людей и уничтожают средства к существованию”, стоя государствам триллиона долларов.

“Рекордные засухи, подпитывают все более распространены лесные пожары, а в некоторых местах уничтожают урожаи. Ураганы, которые раньше случались раз в столетие, а теперь — раз в несколько лет. В последние несколько месяцев США пережили все это”. По словам президента, климатический кризис представляет “экзистенциальную угрозу человечеству, которое мы знаем”, цитирует Байдена CNN.

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Во время выступления Байден пытался продемонстрировать всему миру, что Вашингтону нельзя доверять в борьбе с глобальным потеплением, несмотря на изменения в политике республиканских и демократических администраций, которые подрывали его обещания в прошлом.

“Мы продемонстрируем всему миру, что Соединенные Штаты не только вернулись за стол переговоров, но и, надеюсь, ведут их силой нашего примера”, — сказал он. “Я знаю, что это было не так, и поэтому моя администрация работает сверхурочно, чтобы показать, что наши обязательства в области климата — это действия, а не слова”.

Стратегия США по климату

Байден в апреле этого года объявил о долгосрочной стратегии, которая определяет, как Соединенные Штаты достигнут долгосрочной цели — нулевого уровня выбросов к 2050 году.

В своей речи на COP26 Байден сказал, что миру необходимо помочь развивающимся странам в борьбе с климатом.

“Сейчас мы все еще не достигли цели”, — сказал он.

Агентство отмечает, что Байден планирует работать с Конгрессом США над запуском в 2024 году программы стоимостью 3 миллиарда долларов, направленной на помощь развивающимся странам в адаптации к последствиям изменения климата и управлении ими с помощью мер, принимаемых на местном уровне.

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Извинения за Трампа

Трамп вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату, нанеся удар по международным усилиям в этой области, пока он находился у власти. Байден снова присоединился к соглашению, когда стал президентом.

“Думаю, мне не стоит извиняться, но я извиняюсь за то, что Соединенные Штаты при прошлой администрации вышли из Парижского соглашения”, — сказал Байден на отдельном мероприятии COP26.

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