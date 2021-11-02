Байден на саммите COP26 заявил, что климатический кризис представляет "экзистенциальную угрозу человечеству"

Контекст

Байден присоединился к выступлениям на конференции ООН по климату COP26 сразу после завершения саммита G20 в Риме, завершился заявлением, где лидеры “Группы двадцати” призвали к “значительным и эффективным” действиям по борьбе с изменением климата.

Байден, который в январе сменил на посту бывшего президента Дональда Трампа, в начале этого года пообещал, что США к 2030 году сократят выбросы парниковых газов на 50-52% по сравнению с уровнем 2005 года. Белый дом выразил уверенность в том, что он сможет этого достичь, даже несмотря на то, что законопроект, который поможет достичь этих целей, до сих пор лежит в Конгрессе, а один из ключевых сенаторов в понедельник отказался от его поддержки, отмечает агентство.

Цитата

“Глазго должно быть началом десятилетия амбиций и инноваций, чтобы уберечь наше общее будущее”, — заявил Байден с трибуны COP26. Он признал, что изменения климата “разрушают жизни людей и уничтожают средства к существованию”, стоя государствам триллиона долларов.

“Рекордные засухи, подпитывают все более распространены лесные пожары, а в некоторых местах уничтожают урожаи. Ураганы, которые раньше случались раз в столетие, а теперь — раз в несколько лет. В последние несколько месяцев США пережили все это”. По словам президента, климатический кризис представляет “экзистенциальную угрозу человечеству, которое мы знаем”, цитирует Байдена CNN.

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Во время выступления Байден пытался продемонстрировать всему миру, что Вашингтону нельзя доверять в борьбе с глобальным потеплением, несмотря на изменения в политике республиканских и демократических администраций, которые подрывали его обещания в прошлом.

“Мы продемонстрируем всему миру, что Соединенные Штаты не только вернулись за стол переговоров, но и, надеюсь, ведут их силой нашего примера”, — сказал он. “Я знаю, что это было не так, и поэтому моя администрация работает сверхурочно, чтобы показать, что наши обязательства в области климата — это действия, а не слова”.

Стратегия США по климату

Байден в апреле этого года объявил о долгосрочной стратегии, которая определяет, как Соединенные Штаты достигнут долгосрочной цели — нулевого уровня выбросов к 2050 году.

В своей речи на COP26 Байден сказал, что миру необходимо помочь развивающимся странам в борьбе с климатом.

“Сейчас мы все еще не достигли цели”, — сказал он.

Агентство отмечает, что Байден планирует работать с Конгрессом США над запуском в 2024 году программы стоимостью 3 миллиарда долларов, направленной на помощь развивающимся странам в адаптации к последствиям изменения климата и управлении ими с помощью мер, принимаемых на местном уровне.

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Извинения за Трампа

Трамп вывел Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату, нанеся удар по международным усилиям в этой области, пока он находился у власти. Байден снова присоединился к соглашению, когда стал президентом.

“Думаю, мне не стоит извиняться, но я извиняюсь за то, что Соединенные Штаты при прошлой администрации вышли из Парижского соглашения”, — сказал Байден на отдельном мероприятии COP26.