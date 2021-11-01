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"Світ без однієї хвилини до опівночі": Джонсон закликав учасників COP26 рішуче діяти

Київ • УНН

 • 16924 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав учасників кліматичного саміту у Глазго перейти до рішучих дій, оскільки час на очікування минув. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

"Світ без однієї хвилини до опівночі": Джонсон закликав учасників COP26 рішуче діяти

Деталі

За словами прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, час очікування для початку боротьби зі зміною клімату минув, світ "без однієї хвилини до опівночі", тому для уповільнення глобального потепління лідерам країн кліматичного саміту в Глазго потрібно перейти від "прагнення до дії".

Уперше Джонсон підтвердив, що не підтримує запуск нової вугільної шахти у Великій Британії. Переконати країни відмовитися від вугілля – одна із головних цілей, яку поставив уряд Великої Британії на конференції ООН у Глазго.

Окрім того, Джонсон закликав інші розвинуті країни вкладати більше грошей. За його словами, залучення більшої кількості приватних коштів у низьковуглецеві інвестиції матиме вирішальне значення для забезпечення швидкого скорочення викидів парникових газів.

Джонсон додав, що дві інші центральні цілі конференції полягають у тому, щоб переконати світових лідерів прискорити перехід від бензинових та дизельних автомобілів та зупинити вирубку лісів.

Прем'єр-міністр Великої Британії також підтримав ухвалене минулого тижня рішення про скорочення мита на близькомагістральні внутрішні рейси на 50%. 

Нагадаємо

Із 31 жовтня до 12 листопада 2021 року у шотландському місті Глазго відбувається 26-та Конференція зі зміни клімату (COP26). Участь у ній на найвищому рівні бере й Україна.

Напередодні до найбільшого міста Шотландії на два тижні прибуло приблизно 25 тис. осіб зі 196 країн, зокрема політики, журналісти, представники некомерційних організацій та бізнесу. Їхню безпеку гарнатуватимуть 10 тис. поліцейських.

Перед господарем заходу британським прем’єром Борисом Джонсоном стоїть завдання, щоб учасники COP26 взяли на себе нові серйозні зобов’язання.

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