"Мир без одной минуты до полуночи": Джонсон призвал участников COP26 решительно действовать
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал участников климатического саммита в Глазго перейти к решительным действиям, поскольку время на ожидание истекло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
За словами премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, время ожидания для начала борьбы с изменением климата истекло, мир находится "без одной минуты до полуночи", поэтому для замедления глобального потепления лидерам стран климатического саммита в Глазго нужно перейти от "стремления к действию".
Впервые Джонсон подтвердил, что не поддерживает запуск новой угольной шахты в Великобритании. Убедить страны отказаться от угля — одна из главных целей, которую поставило правительство Великобритании на конференции ООН в Глазго.
Кроме того, Джонсон призывал другие развитые страны вкладывать больше денег. По его словам, привлечение большего количества частных средств в низкоуглеродистые инвестиции будет иметь решающее значение для обеспечения быстрого сокращения выбросов парниковых газов.
Джонсон добавил, что две другие центральные цели конференции заключаются в том, чтобы убедить мировых лидеров ускорить переход от бензиновых и дизельных автомобилей и остановить вырубку лесов.
Премьер-министр Великобритании также поддержал принятое на прошлой неделе решение о сокращении пошлины на ближнемагистральные внутренние рейсы на 50%.
Напомним
С 31 октября до 12 ноября 2021 года в шотландском городе Глазго проходит 26-я Конференция сторон по изменению климата (COP26). Участие в ней на самом высоком уровне принимает и Украина.
Накануне в крупнейший город Шотландии на две недели прибыло примерно 25 тыс. человек из 196 стран, в том числе политики, журналисты, представители некоммерческих организаций и бизнеса. Их безопасность будут обеспечивать 10 тыс. полицейских.
Перед принимающим мероприятие британским премьером Борисом Джонсоном стоит задача, чтобы участники COP26 взяли на себя новые серьезные обязательства.