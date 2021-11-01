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"Мир без одной минуты до полуночи": Джонсон призвал участников COP26 решительно действовать

Киев • УНН

 • 16924 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал участников климатического саммита в Глазго перейти к решительным действиям, поскольку время на ожидание истекло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

"Мир без одной минуты до полуночи": Джонсон призвал участников COP26 решительно действовать

Детали

За словами премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, время ожидания для начала борьбы с изменением климата истекло, мир находится "без одной минуты до полуночи", поэтому для замедления глобального потепления лидерам стран климатического саммита в Глазго нужно перейти от "стремления к действию".

Впервые Джонсон подтвердил, что не поддерживает запуск новой угольной шахты в Великобритании. Убедить страны отказаться от угля — одна из главных целей, которую поставило правительство Великобритании на конференции ООН в Глазго.

Кроме того, Джонсон призывал другие развитые страны вкладывать больше денег. По его словам, привлечение большего количества частных средств в низкоуглеродистые инвестиции будет иметь решающее значение для обеспечения быстрого сокращения выбросов парниковых газов.

Джонсон добавил, что две другие центральные цели конференции заключаются в том, чтобы убедить мировых лидеров ускорить переход от бензиновых и дизельных автомобилей и остановить вырубку лесов.

Премьер-министр Великобритании также поддержал принятое на прошлой неделе решение о сокращении пошлины на ближнемагистральные внутренние рейсы на 50%.

Напомним

С 31 октября до 12 ноября 2021 года в шотландском городе Глазго проходит 26-я Конференция сторон по изменению климата (COP26). Участие в ней на самом высоком уровне принимает и Украина.

Накануне в крупнейший город Шотландии на две недели прибыло примерно 25 тыс. человек из 196 стран, в том числе политики, журналисты, представители некоммерческих организаций и бизнеса. Их безопасность будут обеспечивать 10 тыс. полицейских.

Перед принимающим мероприятие британским премьером Борисом Джонсоном стоит задача, чтобы участники COP26 взяли на себя новые серьезные обязательства.

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