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“Ніхто з нас не буде жити вічно”: Єлизавета II зворушливо звернулась до світових лідерів на саміті COP26

Київ • УНН

 • 30245 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Королева Єлизавета II за станом здоров’я не змогла відвідати саміт COP26, проте виступила з надихаючою промовою по відеозв’язку. Про це повідомляє УНН з посиланням на YouTubе-канал The Royal Family.

“Ніхто з нас не буде жити вічно”: Єлизавета II зворушливо звернулась до світових лідерів на саміті COP26

Деталі

У Глазго цими днями проходить COP26 — щорічна конференція Організації Об’єднаних Націй, де світові лідери обговорюють нагальні питання глобальної зміни клімату. Єлизавета II за станом здоров’я не змогла відвідати саміт, проте виступила зі зворушливою промовою по відеозв’язку, згадавши свого покійного чоловіка, принца Філіпа, який пішов із життя у квітні цього року. Багато королівських експертів відзначили, що це одне з найбільш особистих звернень Її Величності за останні роки.

Королева закликала світових лідерів “піднятися над поточною політичною обстановкою досягти істинної державної мудрості”. Вона сказала пронизливі слова про те, що “ніхто з нас не буде жити вічно. Ми робимо це не для себе, а для наших дітей і дітей наших дітей, і тих, хто піде по їх стопах”. Послання Її Величності прозвучало на вечірньому прийомі для світових лідерів, щоб привітати їх в Глазго на COP26.

Також королева розповіла про свою гордість за власну сім’ю за їх незмінну прихильність навколишньому середовищу, починаючи з принца Філіпа.

Вона сказала: “Я добре пам’ятаю, що в 1969 році він сказав на академічних зборах: “Якщо ситуація із забрудненням у світі в даний момент не є критичною, то цілком очевидно, що ситуація стане все більш нестерпною протягом дуже короткого часу. Якщо ми не впораємося з цим завданням, всі інші проблеми відійдуть на другий план”.

“Для мене джерелом великої гордості є те, що провідна роль, яку мій чоловік зіграв у заохоченні людей захищати нашу тендітну планету, продовжується завдяки роботі нашого старшого сина Чарльза і його старшого сина Вільяма.”

Повідомляють, що королева з жалем відмовилася від участі в COP26, але не хотіла, щоб її відсутність послужила приводом для того, щоб інші світові лідери не були присутні.

Вона хоче, щоб конференція призвела до значущих дій, але в її виступі королева ясно дала зрозуміти, що це буде нелегко: “ніхто з нас не недооцінює майбутні завдання: але історія показала, що, коли нації об’єднуються в спільній справі, завжди є місце для надії. Працюючи пліч-о-пліч, ми здатні вирішувати самі непереборні проблеми і здобувати перемогу над найбільшими негараздами”.

Нагадаємо

Королеву Великої Британії Єлизавету II госпіталізували після скасування візиту в Північну Ірландію у середу 20 жовтня.

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