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“Никто из нас не будет жить вечно”: Елизавета II трогательно обратилась к мировым лидерам на саммите COP26

Киев • УНН

 • 30245 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Королева Елизавета II по состоянию здоровья не смогла посетить саммит COP26, однако выступила с воодушевляющей речью по видеосвязи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTubе-канал The Royal Family.

“Никто из нас не будет жить вечно”: Елизавета II трогательно обратилась к мировым лидерам на саммите COP26

Детали

В Глазго в эти дни проходит COP26 — ежегодная конференция Организации Объединенных Наций, где мировые лидеры обсуждают насущные вопросы глобального изменения климата. Елизавета II по состоянию здоровья не смогла посетить саммит, однако выступила с трогательной речью по видеосвязи, вспомнив своего покойного мужа, принца Филиппа, который ушел из жизни в апреле этого года. Многие королевские эксперты отметили, что это одно из самых личных обращений Ее Величества за последние годы.

Королева призвала мировых лидеров “подняться над текущей политической обстановкой достичь истинной государственной мудрости”. Она сказала пронзительные слова о том, что "никто из нас не будет жить вечно. Мы делаем это не для себя, а для наших детей и детей наших детей, и тех, кто пойдет по их стопам”. Послание Ее Величества прозвучало на вечернем приеме для мировых лидеров, чтобы поздравить их в Глазго на COP26.

Также королева рассказала про свою гордость за собственную семью за их неизменную приверженность окружающей среде, начиная с принца Филиппа.

Она сказала: “Я хорошо помню, что в 1969 году он сказал на академических собраниях: “Если ситуация с загрязнением в мире в данный момент не является критической, то вполне очевидно, что ситуация станет все более невыносимой в течение очень короткого времени. Если мы не справимся с этой задачей, все остальные проблемы отойдут на второй план”.

“Для меня источником большой гордости является то, что ведущая роль, которую мой муж сыграл в поощрении людей защищать нашу хрупкую планету, продолжается благодаря работе нашего старшего сына Чарльза и его старшего сына Уильяма.”

Сообщают, что королева с сожалением отказалась от участия в COP26, но не хотела, чтобы ее отсутствие послужило поводом для того, чтобы другие мировые лидеры не присутствовали.

Она хочет, чтобы конференция привела к значимым действиям, но в ее выступлении королева ясно дала понять, что это будет нелегко: “Никто из нас не недооценивает будущие задачи: но история показала, что, когда нации объединяются в общем деле, всегда есть место для надежды. Работая бок о бок, мы способны решать самые непреодолимые проблемы и одерживать победу над самыми большими невзгодами”.

Напомним

Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали после отмены визита в Северную Ирландию в среду 20 октября.

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