Байден на саміті COP26 заявив, що кліматична криза становить "екзистенційну загрозу людству"

Контекст

Байден доєднався до виступів на конференції ООН з клімату COP26 одразу після завершення саміту G20 у Римі, що завершився заявою, де лідери “Групи двадцяти” закликали до “значних і ефективних” дій по боротьбі зі зміною клімату.

Байден, який у січні змінив на посаді колишнього президента Дональда Трампа, на початку цього року пообіцяв, що США до 2030 року зменшать викиди парникових газів на 50-52% порівняно з рівнем 2005 року. Білий дім висловив упевненість у тому, що він зможе цього досягти, навіть попри те, що законопроект, який допоможе досягти цих цілей, досі лежить у Конгресі, а один із ключових сенаторів у понеділок відмовився від його підтримки, відзначає агентство.

Цитата

“Глазго повинне бути початком десятиріччя амбіцій та інновацій, щоб уберегти наше спільне майбутнє”, — заявив Байден із трибуни COP26. Він визнав, що зміни клімату “руйнують життя людей і нищать засоби до існування”, коштуючи державам трильйони доларів.

“Рекордні посухи, що підживлюють все більш поширені лісові пожежі, а в деяких місцях нищать врожаї... урагани, які раніше траплялись раз на століття, а тепер — раз на кілька років. В останні кілька місяців США пережили все це”. За словами президента, кліматична криза становить “екзистенційну загрозу людству як ми його знаємо”, цитує Байдена CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Ніхто з нас не буде жити вічно”: Єлизавета II зворушливо звернулась до світових лідерів на саміті COP26

Під час виступу Байден намагався продемонструвати всьому світу, що Вашингтону можна довіряти у боротьбі з глобальним потеплінням, попри зміни у політиці республіканських та демократичних адміністрацій, які підривали його обіцянки у минулому.

“Ми продемонструємо всьому світу, що Сполучені Штати не лише повернулися за стіл переговорів, а й, сподіваюся, ведуть їх силою нашого прикладу”, — сказав він. “Я знаю, що це було не так, і тому моя адміністрація працює понаднормово, щоб показати, що наші зобов’язання в галузі клімату — це дії, а не слова”.

Стратегія США щодо клімату

Байден у квітні цього року оголосив про довгострокову стратегію, яка визначає, як Сполучені Штати досягнуть довгострокової мети — нульового рівня викидів до 2050 року.

У своїй промові на COP26 Байден сказав, що світу необхідно допомогти країнам, що розвиваються, у боротьбі з кліматом.

“Зараз ми все ще не досягли мети”, — сказав він.

Агентство зазначає, що Байден планує працювати з Конгресом США над запуском у 2024 році програми вартістю 3 мільярди доларів, спрямованої на допомогу країнам, що розвиваються, в адаптації до наслідків зміни клімату та управлінні ними за допомогою заходів, що вживаються на місцевому рівні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Світ без однієї хвилини до опівночі”: Джонсон закликав учасників COP26 рішуче діяти

Вибачення за Трампа

Трамп вивів Сполучені Штати з Паризької угоди щодо клімату, завдавши удару по міжнародним зусиллям у цій галузі, поки він перебував при владі. Байден знову приєднався до угоди, коли став президентом.

“Думаю, мені не варто вибачатися, але я перепрошую за те, що Сполучені Штати при минулій адміністрації вийшли з Паризької угоди”, — сказав Байден на окремому заході COP26.