Байден на саміті COP26 заявив, що кліматична криза становить "екзистенційну загрозу людству"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Президент США Джо Байден у понеділок звернувся до світових лідерів із запевненням, що Сполучені Штати виконають свою обіцянку скоротити викиди парникових газів вдвічі до кінця десятиліття, але невдалий розвиток подій усередині Сполучених Штатів підважує здатності довести справу до кінця, пише агентство Reuters, передає УНН.
Контекст
Байден доєднався до виступів на конференції ООН з клімату COP26 одразу після завершення саміту G20 у Римі, що завершився заявою, де лідери “Групи двадцяти” закликали до “значних і ефективних” дій по боротьбі зі зміною клімату.
Байден, який у січні змінив на посаді колишнього президента Дональда Трампа, на початку цього року пообіцяв, що США до 2030 року зменшать викиди парникових газів на 50-52% порівняно з рівнем 2005 року. Білий дім висловив упевненість у тому, що він зможе цього досягти, навіть попри те, що законопроект, який допоможе досягти цих цілей, досі лежить у Конгресі, а один із ключових сенаторів у понеділок відмовився від його підтримки, відзначає агентство.
Цитата
“Глазго повинне бути початком десятиріччя амбіцій та інновацій, щоб уберегти наше спільне майбутнє”, — заявив Байден із трибуни COP26. Він визнав, що зміни клімату “руйнують життя людей і нищать засоби до існування”, коштуючи державам трильйони доларів.
“Рекордні посухи, що підживлюють все більш поширені лісові пожежі, а в деяких місцях нищать врожаї... урагани, які раніше траплялись раз на століття, а тепер — раз на кілька років. В останні кілька місяців США пережили все це”. За словами президента, кліматична криза становить “екзистенційну загрозу людству як ми його знаємо”, цитує Байдена CNN.
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Під час виступу Байден намагався продемонструвати всьому світу, що Вашингтону можна довіряти у боротьбі з глобальним потеплінням, попри зміни у політиці республіканських та демократичних адміністрацій, які підривали його обіцянки у минулому.
“Ми продемонструємо всьому світу, що Сполучені Штати не лише повернулися за стіл переговорів, а й, сподіваюся, ведуть їх силою нашого прикладу”, — сказав він. “Я знаю, що це було не так, і тому моя адміністрація працює понаднормово, щоб показати, що наші зобов’язання в галузі клімату — це дії, а не слова”.
Стратегія США щодо клімату
Байден у квітні цього року оголосив про довгострокову стратегію, яка визначає, як Сполучені Штати досягнуть довгострокової мети — нульового рівня викидів до 2050 року.
У своїй промові на COP26 Байден сказав, що світу необхідно допомогти країнам, що розвиваються, у боротьбі з кліматом.
“Зараз ми все ще не досягли мети”, — сказав він.
Агентство зазначає, що Байден планує працювати з Конгресом США над запуском у 2024 році програми вартістю 3 мільярди доларів, спрямованої на допомогу країнам, що розвиваються, в адаптації до наслідків зміни клімату та управлінні ними за допомогою заходів, що вживаються на місцевому рівні.
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Вибачення за Трампа
Трамп вивів Сполучені Штати з Паризької угоди щодо клімату, завдавши удару по міжнародним зусиллям у цій галузі, поки він перебував при владі. Байден знову приєднався до угоди, коли став президентом.
“Думаю, мені не варто вибачатися, але я перепрошую за те, що Сполучені Штати при минулій адміністрації вийшли з Паризької угоди”, — сказав Байден на окремому заході COP26.